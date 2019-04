Público em perigo com foguetes de rótulos falsificados

Roberto Bessa Moreira Hoje às 13:40, atualizado às 13:41 Facebook

Nove detidos, mais de dez mil artefactos pirotécnicos e 20 mil euros em dinheiro apreendidos é o resultado de uma operação da PSP que, ontem, colocou um ponto final num esquema de falsificação de rótulos de balonas e foguetes, utilizados em festas de norte a sul do país e na ilha da Madeira.

Segundo o superintendente Pedro Moura, diretor do Departamento de Armas e Explosivos da PSP, a adulteração dos rótulos permitia às empresas aumentar ilegalmente a capacidade de armazenamento e de transporte dos artigos pirotécnicos e, no final, praticar preços mais competitivos do que os concorrentes.

Contudo, salientou o oficial da Polícia, tal prática colocava em perigo todos os que residiam junto dos locais de produção e de armazenamento das balonas e dos foguetes, assim como quem estava nas imediações dos locais por onde eram transportados os artefactos. Também o público que assistia aos espetáculos de pirotecnia corria riscos elevados.