Pulmões artificiais salvam grávidas e jovens com gripe

Vários doentes extremamente graves internados com gripe em cuidados intensivos foram salvos pelo ECMO, uma máquina que faz a oxigenação do sangue fora do corpo, substituindo as funções do coração e dos pulmões.

Desde o início da época gripal, esta terapêutica "fim de linha" foi usada em 14 doentes, muitos deles jovens e até grávidas.

O recurso a este suporte de vida em contexto de gripe é cada vez mais frequente e, nesta época, foi elevado porque um dos vírus em circulação (AH1N1) afeta mais os jovens sem doenças associadas, "onde não há limites para a intervenção terapêutica", explicou Roberto Roncon, coordenador do programa de ECMO (membrana de oxigenação extracorporal, na sigla inglesa) do Centro Hospitalar e Universitário de S. João, Porto.