Joana Amorim Hoje às 10:56 Facebook

Twitter

Partilhar

A Autoridade para as Condições no Trabalho (ACT) reforçou, em 2017, a sua atividade inspetiva no que diz respeito à exposição ao amianto nos trabalhos de remoção e demolição.

Resultado? Multiplicaram por quatro as infrações autuadas. Isto num ano em que, até, foram encaminhadas para aterro menos 740 toneladas de resíduos de construção e demolição (RCD) com amianto. Para a Quercus, que se congratula com o reforço da fiscalização, é a prova de que as empresas não estão a cumprir a lei.