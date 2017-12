Polícia alarmada com 31 mil folgas de sindicalistas

CARLOS VARELA Hoje às 00:30 Facebook

Número de organizações subiu para 15 este ano. Há cada vez mais faltas justificadas de agentes. Proposta para nova legislação na gaveta há um ano.

O aumento imparável do número de sindicatos na PSP está a constituir uma forte ameaça à operacionalidade desta força, dado o número de dirigentes e delegados existentes e as dezenas de milhares de faltas justificadas pela sua atividade que a lei atualmente permite, segundo fontes policiais bem colocadas admitiram ao JN. No final do ano passado, o Governo fez uma proposta de lei sobre o assunto, mas o Parlamento ainda nem sequer agendou a sua discussão.

