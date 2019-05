Quanto piores as condições de vida, maior a descrença na democracia

Joana Amorim Hoje às 21:00 Facebook

"É a economia, estúpido!". A celebrizada frase de James Carville, estratega de marketing político de Bill Clinton, resume bem o estudo "Instituições e qualidade da democracia: cultura política na Europa do Sul", promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e que é amanhã apresentado em Lisboa. Quanto maiores as desigualdades e os níveis de desemprego maior a insatisfação dos cidadãos com a democracia. Se lhe juntarmos a corrupção, temos a cereja no topo do bolo.

Coordenado por Tiago Fernandes, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, o estudo conclui por uma relação direta entre economia e democracia. "Os períodos de deterioração económica e de aumento do desemprego tendem a induzir o interesse na política, ao mesmo tempo que coincidem com uma depressão nos níveis de satisfação com a democracia", lê-se no relatório. Essa relação tornou-se evidente, nos países do Sul da Europa analisados (Portugal, Espanha, Grécia, Itália e França), durante a crise financeira de 2007-2008.

"Numa análise longa, confirma-se uma perda na confiança em geral nas instituições, nos últimos 30 anos, que se acentuou com a crise financeira. Há um conjunto de fatores económicos, as condições de bem-estar, o emprego, a pobreza, a desigualdade", explica ao JN o investigador Tiago Fernandes. De acordo com o estudo, os níveis de confiança dos portugueses no Governo passaram de 52%, em 2000, para 18%, em 2015. Pior do que nós só mesmo os italianos, com 16%. Já no que aos partidos políticos concerne, os níveis registam mínimos, no caso nacional nos 11%.

E é aqui que entra um segundo aspeto que pode agravar os níveis de confiança dos cidadãos, "os fatores políticos institucionais", afirma o coordenador do estudo. Com a corrupção a "ter um efeito causal direto na diminuição da confiança dos cidadãos", sobretudo após "o advento da crise". Por outro lado, a confiança tende a ser maior "quando os partidos são fortes e institucionalizados (com um processo de escolha de candidatos centralizado, por exemplo)". O que leva a concluir que, admitem os investigadores, "a responsabilidade da crise das democracias cabe na maior parte dos casos às elites políticas e não às massas". Por isso, "medidas que reduzam a corrupção (...), que assegurem instituições abertas ao diálogo e a consulta de cidadãos na elaboração de políticas públicas são fundamentais para aumentar a confiança nas democracias nacionais e no próprio processo de construção europeia", sintetizam.