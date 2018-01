Quarta-feira de chuva e neve nas terras altas

Hoje às 08:02, atualizado às 08:57 Facebook

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam para um dia chuvoso com temperaturas baixas em todo o país, com possibilidade de queda de neve e vento forte nas terras altas.

O IPMA prevê, para quarta-feira, nas regiões Norte e Centro, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva aumentando de intensidade durante a manha e início da tarde, passando a aguaceiros e condições favoráveis à ocorrência de trovoada e granizo até ao início da tarde, em especial no litoral Norte.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado do quadrante oeste, tornando-se moderado a forte com rajadas até 85 quilómetros por hora nas terras altas, formação de geada nas regiões do interior Norte e Centro, e nevoeiro matinal.

Na região Sul prevê-se períodos de céu muito nublado, chuva fraca aumentando de intensidade durante a manhã e início da tarde, passando a aguaceiros diminuindo de frequência, vento fraco a moderado do quadrante oeste, soprando temporariamente forte com rajadas até 85 quilómetros por hora nas terras altas e neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

No que diz respeito às temperaturas - que pode consultar aqui - as mínimas vão oscilar entre os dois graus (em Bragança e na Guarda) e os nove (em Lisboa) e a máxima entre os seis (na Guarda) e os 18 (em Faro).

Neve coloca seis distritos sob aviso amarelo

Seis distritos de Portugal (Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo e Braga) estão sob aviso amarelo devido à previsão de queda de neve acima da cota de 800 metros, entre as nove horas desta quarta-feira e o meio-dia de quinta-feira.

Agitação marítima coloca sete distritos sob aviso laranja

O IPMA colocou, em aviso laranja, entre as 15 horas desta quarta-feira e as seis horas de quinta, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa, devido à previsão de ondas de noroeste com cinco a seis metros, podendo chegar aos 10 metros de altura máxima.

Sob aviso amarelo estão os distritos de Setúbal, Beja e Faro entre o meio-dia e as 18 horas, prevendo-se ondas de noroeste com cinco a seis metros.

Por causa da agitação marítima, o IPMA emitiu ainda avisa amarelo para o grupo central dos Açores (S. Jorge, Graciosa, Faial, Pico e Terceira) até ao meio-dia.

Seis barras marítimas fechadas

Segundo a Marinha, as barras marítimas de Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Douro, Vila do Conde e Cascais estão fechadas à navegação, esta quarta-feira, devido à previsão de agitação marítima forte.

A barra de Viana do Castelo está fechada a embarcações de comprimento inferior a 15 metros e as de Aveiro e da Figueira da Foz a barcos de comprimento inferior a 35 metros. A barra marítima de S. Martinho do Porto está condicionada devido a assoreamento.