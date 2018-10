Quarta-feira de muita chuva e temperaturas de inverno

Hoje às 08:03 Facebook

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê, para esta quarta-feira, a ocorrência de muita chuva, passando a aguaceiros, por vezes fortes nas regiões do Centro e do Sul, e diminuindo de frequência a partir da tarde.

Há condições para trovoada na região Sul e o vento vai soprar moderado a forte no litoral e nas terras altas.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 2º celsius (Guarda e Bragança) e os 12º (Sagres) e as máximas entre os 6º (Guarda) e os 18º (Sagres).

Quatro distritos com aviso amarelo por causa da chuva e vento

Quatro distritos estão sob aviso amarelo, o menos grave, por causa do vento e da chuva até final do dia da tarde desta quarta-feira, segundo o IPMA.

Os distritos de Faro e Braga estão com aviso amarelo por causa da chuva, por vezes forte e acompanhada de trovoadas (até às 15 horas), e por causa do vento, com a previsão de rajadas que podem ir até aos 75 quilómetros por hora (até às 18 horas). Já Lisboa e Setúbal têm aviso amarelo apenas por causa da chuva (até às 15 horas).

Os avisos que o IPMA tinha emitido na terça-feira por causa da agitação marítima terminaram ao início do dia de hoje.

