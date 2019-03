Quase 30 graus durante o dia e menos de 10 à noite. Previsões para início da semana

Hoje às 08:57 Facebook

O IPMA prevê para esta segunda-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade nas regiões Centro e Sul durante a tarde e subida da temperatura máxima nas regiões Centro e Sul.

A previsão aponta também para vento fraco a moderado do quadrante leste, soprando do quadrante norte na faixa costeira ocidental durante a tarde, e sendo moderado a forte nas terras altas, em especial até ao final da manhã e a partir do final da tarde. Está ainda previsto um acentuado arrefecimento noturno.

No continente, as temperaturas máximas mais altas vão registar-se em Setúbal com 28, Santarém e Leiria com 27 e em Lisboa e Braga com 26.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 6 graus em Bragança e na Guarda e os 13 em Faro, Portalegre, Coimbra e Aveiro, com a maioria dos distritos do continente a registar temperaturas mínimas com menos de dois dígitos.