Quase 40% do apoio à compra de bicicleta dado em mês e meio

Quase 40% dos incentivos à aquisição de bicicletas elétricas foram atribuídos num mês e meio, desde o lançamento do apoio financeiro de 250 euros pelo Ministério do Ambiente no passado dia 5 de março.

O Fundo Ambiental recebeu 377 candidaturas e a estimativa do Governo é de que a dotação para todo o ano de 2019 apoie a compra de um total de mil bicicletas urbanas.

Pedalar com impulso elétrico nas cidades ganha adeptos, apesar de estar muito longe na perseguição aos automóveis. As vendas em Portugal e na Europa testemunham esse interesse crescente. Embora ainda não haja registos do ano passado, os dados de 2017, fornecidos pela Confederação das Indústrias Europeias de Bicicletas, revelam um crescimento substancial dentro e fora de Portugal.