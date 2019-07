Quase 500 doentes por ano tratados lá fora por conta do SNS

Inês Schreck Hoje às 07:31 Facebook

Em dois anos, quase mil doentes foram enviados pelos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para o estrangeiro para tratamentos que, por questões técnicas e humanas, não se realizam em Portugal.

O programa de Assistência Médica no Estrangeiro (AME) custou um total de 10,7 milhões de euros em 2017 e 2018. É um mecanismo criado para situações clínicas excecionais que permite o acesso ao que de melhor se faz no Mundo. Para muitos, é a única esperança. E quem já passou pela experiência garante que "é muito à frente".

Depois de uma tendência decrescente - 471 autorizações em 2014, 323 em 2015 e 275 em 2016, segundo relatórios do Ministério da Saúde -, o recurso a este programa voltou a aumentar em 2017 (454 doentes) e novamente em 2018 (493), de acordo com dados enviados ao JN pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).