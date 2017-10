Quase mil operacionais combatem três grandes fogos

Hoje às 07:57, atualizado às 08:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Quase mil operacionais combatiam, esta segunda-feira de madrugada, três fogos de grande dimensão nos distritos de Coimbra, Santarém e Braga.

Segundo informação disponibilizada no site da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), pelas 7.50 horas, o incêndio no concelho de Pampilhosa da Serra (Coimbra) - que deflagrou sexta-feira à noite -mobilizava 648 homens, apoiados por 195 meios terrestres, no combate a quatro frentes.

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil foi ativado, na tarde de domingo, no concelho de Pampilhosa da Serra devido ao fogo que levou ao corte de vias: EN 344, EM 508, EM 544, EM 547 e EM 14-0.

O segundo incêndio a mobilizar mais meios deflagrou às 17.08 horas de domingo em Amenda, no concelho de Ourém, distrito de Santarém, e estava a ser combatido por 249 homens, apoiados por 72 viaturas.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Ainda outro incêndio, em Celorico de Basto (Braga), era considerado qualificado como "ocorrência importante" pela Proteção Civil, às 7.50 horas, estando 45 homens e 15 meios terrestres a combater uma frente ativa.