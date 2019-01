Quase um quinto dos estudantes à espera de bolsa

Alexandra Inácio Hoje às 09:13 Facebook

Nas instituições públicas foram entregues quase 84 mil requerimentos e mais de 11 mil não têm resposta.

A um mês do arranque do segundo semestre, quase 17 mil estudantes do Ensino Superior, público e privado, que se candidataram a bolsa (18%, quase um quinto) ainda não sabem se vão ter apoio este ano letivo. Nas instituições públicas, foram entregues 83 946 requerimentos e mais de 11 mil (13,5%) não receberam qualquer resposta. No privado, são 5552 (44%) os que aguardam.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) garante que, em relação a anos anteriores, não se regista "nenhum atraso" na avaliação e atribuição das bolsas. De acordo com dados da Direção-Geral do Ensino Superior, esta semana, 83% das candidaturas já têm um resultado. Mas nem todos têm decisão final. Essa resposta pode ser provisória e inclui, por exemplo, os 4259 que no público e privado estão em fase de audiência, ou os 3738 que estão em reapreciação nos serviços após notificação. No caso de serem estudantes que não recebiam bolsa no ano passado, a resposta provisória não lhes dá acesso ao apoio, garantem dirigentes académicos.