Quatro mil denúncias de bullying nas escolas

No ano 2015/16, a PSP registou um aumento de ocorrências. Diretores dizem que vigilância é maior.

O bullying está a aumentar no espaço escolar e sua envolvente, contabilizando 4102 ocorrências no total dos atos equiparados a crimes associados a esta prática, sobretudo entre menores até aos 16 anos. Os números, relativos a 2015/16, são da Polícia de Segurança Pública (PSP), que chega atualmente a mais de um milhão de alunos. No ano anterior, registaram-se 3930 casos. Quem está no terreno - polícias e dirigentes escolares - justifica o crescimento com o facto de haver maior vigilância e intervenção ao primeiro indício. Hoje, assinala-me o Dia Mundial de Combate ao Bullying.

