Quatro morrem com novas drogas no organismo

Em 2016, o Instituto de Medicina Legal encontrou novas substâncias psicoativas no organismo de pelo menos quatro mortos.

Trata-se de substâncias como ketamina, piperazinas e triptaminas, que não estão enquadradas como estupefacientes ou compostos psicotrópicos pelas Nações Unidas, mas prejudicam a saúde. As autópsias revelaram ainda substâncias como álcool, canábis, morfina ou benzodiazepinas.

O estudo Novas Substâncias Psicoativas em Portugal, divulgado terça-feira pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, indica que os consumidores, sobretudo jovens, têm noção do perigo que correm ao ingerir estas substâncias, mas fazem-no porque as associam a diversão e a experimentação.

Com frequência, ingerem-nas por engano, pensando tratar-se de outros estupefacientes. Noutros casos, são usadas para adulterar o estupefaciente que o consumidor quis comprar. Aliás, o estudo constata que a maior parte do consumo de novas substâncias psicoativas não é intencional. Por isso, recomenda o redobrar dos testes feitos em locais específicos, como festivais de música trance ou psicadélica, à semelhança do sucedido este ano no festival Boom.

A avaliar pelo número de apreensões, as mais consumidas são canabinoides, primeiro, e as catinonas sintéticas, conhecidas como sais de banho e com efeitos semelhantes às anfetaminas. Mas são uma gota no oceano das apreensões: só 1% dos testes realizados pelo Laboratório da Polícia Científica indica a presença de novas substâncias psicoativas ; 99% são substâncias ilícitas, sobretudo a canábis.

Fecho das smartshops

As novas substâncias psicoativas começaram a ganhar adeptos em Portugal em 2007, quando abriram smartshops por todo o país. Foram entretanto encerradas, o que levou à redução do consumo intencional e ao aumento do consumo não intencional ou do seu uso para adulterar substâncias ilícitas.

Agora, continuam a ser vendidas, pela Internet ou pelos mesmos canais de distribuição usados por drogas ilegais.



Polícia Científica encontra 90

Nos últimos dez anos, a Polícia Científica detetou 90 tipos de novas substâncias psicoativas. Em 2017, identificou 16 canabinoides sintéticos (mais um do que no ano anterior); 26 tipos de catinonas sintéticas (11 em 2016); e seis feniletilaminas (quatro no ano anterior). O número de amostras aumenta desde 2015.



Taxa de prevalência de 0,3% nos adultos

Em 2016, o estudo calcula que 23 423 pessoas entre 15 e 74 anos de idade tinham consumido alguma das chamadas novas substâncias psicoativas, pelo menos uma vez. É uma prevalência de 0,3%. E mais de metade (15 615 pessoas) tinham consumido nos 12 meses anteriores ao inquérito (0,2% da população).