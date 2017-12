Dia negro nas estradas portuguesas com seis mortos

António Orlando e Roberto Bessa Moreira com Lusa Ontem às 23:08, atualizado hoje às 00:51 Facebook

Seis pessoas morreram nas estradas portuguesas desde a meia-noite deste sábado.

Atropelamento mortal e fuga em Palmela

Um homem de 55 anos morreu este sábado de madrugada, vítima de atropelamento com fuga, na Estrada Municipal 533, na zona de Poceirão, concelho de Palmela, distrito de Setúbal. O alerta para o acidente mortal foi dado às 4.17 horas, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Acidente com casal e filhos mata mulher nas Caldas da Rainha

Uma mulher morreu e duas pessoas ficaram feridas com gravidade, na sequência de uma colisão entre duas viaturas ligeiras, nas Caldas da Rainha, pelas 17 horas deste sábado. De acordo com os bombeiros das Caldas, o acidente ocorreu quando um dos carros "atravessou o separador central da via e foi colidir com outro carro que vinha no sentido contrário", onde seguiam um casal e dois filhos. A mulher morreu, o homem e uma das crianças ficaram em estado grave, e o outro menor é ferido ligeiro..

Homem de 92 anos morre em colisão na Covilhã

Um homem de 92 anos morreu, este sábado, por volta das 15 horas, na sequência de uma colisão na Estrada Nacional 18, na Covilhã, distrito de Castelo Branco. A vítima, que morreu nos Hospital da Covilhã, conduzia um dos veículos, sendo que o condutor da outra viatura ficou com ferimentos considerados ligeiros.

Octogenário morre atropelado em Albergaria-a-Velha

Um octogenário morreu, ao final da tarde deste sábado, atropelado no centro de Albergaria-a-Velha. O acidente ocorreu cerca das 18.30 horas, na Avenida Dr. José Homem de Albuquerque.

Choque mortal no Marco de Canaveses

Um homem, de 46 anos, residente no Marco de Canaveses, morreu, este sábado à noite, pouca passava das 21 horas, vítima de uma colisão de dois automóveis, na variante à EN 211, junto ao acesso a Constance. No local estiveram o INEM, os Bombeiros de Marco de Canavezes e a GNR.

Homem morre atropelado por carro sem condutor na Madeira

Um homem de 75 anos morreu, este sábado à noite, na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, na Madeira, depois de ter sido atropelado e ficado preso debaixo de uma viatura que deslizou na estrada.