Quedas em poços matam 11 pessoas Acidentes mais recentes

Carla Sofia Luz Hoje às 13:00 Facebook

Twitter

Partilhar

As quedas em poços de água mataram, em média, quase uma pessoa por mês em 2018. O número de acidentes mortais aumentou significativamente no ano passado.

A tendência tem sido crescente num país em que não existe um cadastro completo de todas as captações de água. Os planos de gestão das cinco regiões hidrográficas 2016-2021 apenas localizam as captações públicas.

A Agência Portuguesa do Ambiente estima que existam cerca de 150 a 200 mil captações subterrâneas de água em Portugal Continental. A manutenção de furos e de poços nem sempre é cuidada, sobretudo se deixaram de ter uso. Não raras vezes, ficam abandonados e não são aterrados, como exige a lei. Os registos da GNR mostram uma tendência crescente no número de quedas em poços de água, que ocorrem em territórios rurais e vitimam, em particular, os idosos.