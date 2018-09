Queimadas e foguetes proibidos até 15 de outubro

Alexandra Figueira Hoje às 18:50 Facebook

Twitter

As temperaturas altas e a baixa humidade esperados para os próximos dias levaram a Proteção Civil a estender o período crítico de proteção da floresta contra incêndios até 15 de outubro. Até lá, continua a ser proibido usar qualquer tipo de fogo em espaço florestal.

"Estamos a viver o mesmo quadro de 2017", alertou o comandante nacional de operações, José Manuel Duarte da Costa. Nos dias 15 e 16 de outubro do ano passado, morreram 50 pessoas em incêndios no Norte e Centro do país. "Tolerância zero ao uso de fogo", insistiu, numa conferência de imprensa dada na tarde desta terça-feira.

À semelhança do ano passado, o mês de setembro vai terminar com temperaturas acima dos 30 ou 35 graus Celsius no país e os aguaceiros que poderão ocorrer nos próximos dias não serão suficientes para reduzir o risco de incêndio, alertou Nuno Moreira, do Instituto do Mar e da Atmosfera.

No total deste ano, houve menos 44% incêndios do que a média dos últimos anos, mas nos últimos dias o número tem vindo a disparar, o que reforça a preocupação da proteção civil.