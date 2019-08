Questionário pergunta a funcionários públicos se Costa foi melhor que Passos

Hoje às 10:06 Facebook

Os sindicatos da Função Pública consideram "incompreensível" um inquérito que pergunta a meio milhão de trabalhadores se estão mais motivados no trabalho com as medidas tomadas pelo atual Governo do que estavam há cinco anos, com as medidas de austeridade do Governo de Passos Coelho. As respostas a este polémico questionário são aceites até 30 de setembro, dias antes das eleições.

Ana Avoila, coordenadora da Frente Comum, considerou que o inquérito inclui questões "que acabam por coagir o trabalhador a responder num determinado sentido" e que "procuram favorecer as medidas tomadas pelo atual Governo numa altura de eleições".

"Não são coisas que se perguntem a um trabalhador. As pessoas não têm de estar a pronunciar-se sobre medidas anteriores. Deviam é perguntar o que pensam para o futuro. É campanha", precisou Avoila.

"É extemporâneo. Não se compreende o momento para fazer este questionário, tendo em conta o grau de insatisfação dos trabalhadores por muitas medidas terem ficado aquém do que se esperava", considerou José Abraão, secretário-geral da Fesap, notando que as eleições legislativas se realizam pouco depois do fim do estudo.

Em resposta, a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) explicou que o referido inquérito é uma segunda edição de um estudo realizado em 2015. Porém, segundo o "Observador", a pergunta em causa não foi utilizada há quatro anos.

A DGAEP explicou que "a construção do questionário é da responsabilidade da equipa de investigadores e teve como referência modelos de questionários de outras administrações públicas, uma vez que são comuns nos países da OCDE". O estudo deverá ficar concluído no final do ano, adiantou. v