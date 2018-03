Quinta geração móvel arranca com consulta ao mercado para avaliar interesse

Hoje às 14:20 Facebook

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) anunciou esta quarta-feira que deu início ao arranque da quinta geração móvel (5G) e vai ouvir o mercado para avaliar o interesse dos operadores de telecomunicações sobre o tema.

Em comunicado, a Anacom refere que "já começou a preparar o lançamento da 5.ª geração móvel e vai auscultar o mercado para avaliar o interesse dos operadores nas faixas que tecnologicamente possibilitam o desenvolvimento dos vários serviços que podem ser prestados com esta nova geração móvel, inclusive comunicações 'Machine-to-Machine' (M2M) e Internet of Things (IoT)".

Na sequência da decisão europeia para a libertação da faixa dos 700 MHz para serviços de comunicações eletrónicas terrestres, que deverá estar concluída em meados de 2020, a Anacom sublinha que "importa avançar com este processo", já que a passagem para "o 5G reveste-se de grande relevância pelas enormes potencialidades que acarreta em termos de inovação e desenvolvimento do setor e do país".

Nesse sentido, o objetivo do regulador das telecomunicações é "conhecer qual o interesse que os fabricantes, operadores, entidades privadas e públicas, utilizadores, e outros, têm na disponibilização da faixa dos 700 MHz, bem como outras faixas em que possa haver interesse numa disponibilização simultânea".

A Anacom pretende ainda "saber a opinião do mercado sobre o procedimento a adotar para fazer a atribuição do espectro, uma vez que a lei prevê que poderá ser no regime de acessibilidade plena ou estar sujeita a procedimentos de seleção por concorrência ou comparação, nomeadamente leilão ou concurso" e "em que condições o espectro deverá ser atribuído, bem como as condições de utilização".

Além da faixa dos 700 MHz, "que é considerada particularmente adequada para garantir a oferta de serviços de banda larga em zonas rurais, a Anacom pretende conhecer o interesse para a atribuição de espectro nas faixas dos 450 MHz, 900 MHz, 1500 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz, 3,6 GHz e 26 GHz".

Relativamente à faixa 450 MHz, esta consulta conta também com um requerimento de atribuição do espectro para uso privativo.

"A disponibilização destas faixas poderá viabilizar novas operações comerciais, designadamente para a prestação de serviços de banda larga móvel por entidades que ainda não estão no mercado ou pelos prestadores de serviços de comunicações eletrónicas e/ou operadores de redes que já se encontram a atuar no mercado", continua a Anacom.

Neste âmbito, acrescentam, "a passagem para o 5G representa ainda uma oportunidade de cooperação entre os vários atores e setores, nomeadamente pela via do coinvestimento e partilha de infraestruturas, que beneficiarão todos os envolvidos".

"Tendo em vista a libertação da faixa dos 700 MHz, a Anacom tem vindo a trabalhar com os congéneres de Espanha e Marrocos no sentido de coordenar a utilização das frequências, de modo a evitar a existência de interferências nos serviços que vierem a funcionar naquela faixa. O acordo com a administração espanhola foi assinado no final de 2017 estando a ser finalizados os trabalhos com o regulador marroquino", refere.

A libertação da faixa dos 700 MHz para serviços de comunicações eletrónicas terrestres determinará também a migração da atual rede de televisão digital terrestre /TDT) para outra faixa de frequências.

"Para assegurar o direito dos consumidores a terem acesso a televisão gratuita, a Anacom tem vindo a analisar os custos e benefícios de um conjunto de soluções/cenários de migração da atual rede", salienta.

A consulta pública sobre a disponibilização de espectro vai decorrer durante 30 dias úteis, terminando em 19 de abril.