Raparigas preferem Psicologia, rapazes Informática

Alexandra Inácio Hoje às 13:32 Facebook

Twitter

Partilhar

No Ensino Secundário há mais raparigas a escolher Psicologia e mais rapazes a optar por Aplicações Informáticas. Elas preferem Biologia que dá acesso aos cursos de Saúde, eles Física para se lançarem às engenharias.

O relatório "Disciplinas escolhidas e concluídas pelos alunos diplomados nos cursos científico-humanísticos", disponível a partir deste sábado e a que o JN teve acesso, revela que há um grupo de disciplinas que quase não são escolhidas por nenhum aluno.

Foi a primeira vez que a Direção-Geral de Estatísticas da Educação analisou as escolhas dos alunos. Um retrato estatístico, lê-se no relatório, "importante para o desenho da oferta formativa nacional". Perguntámos ao Ministério da Educação se pondera eliminar opções sem procura. A tutela garante que não.

"O facto de uma disciplina como Latim ou Grego ter menos procura não a torna irrelevante e dispensável. É assim em todas as áreas do saber e não pode ser a procura que dita a manutenção de uma opção no currículo". Em resposta escrita enviada ao JN, o gabinete de Tiago Brandão Rodrigues defende que o estudo pode servir para as escolas mudarem a estratégia de divulgação das opções.

Além do Latim e Grego, também Antropologia, Clássicos da Literatura, Direito, Filosofia A ou Ciência Política não atingem 1% de alunos em nenhum dos cursos do ano 2016/2017. Professores ouvidos pelo JN garantem que as escolhas dos alunos também são limitadas pelas escolas que condicionam a oferta aos quadros docentes.

Isaltina Martins, presidente da Associação de Professores de Latim e Grego, fala mesmo de "um marketing das escolas" que trava as inscrições nessas disciplinas. O Latim, defende, devia ser obrigatório em Línguas e Humanidades.

"Os alunos fazem escolhas pragmáticas em função das saídas profissionais que desejam", reage Filomena Viegas. A presidente da Associação de Professores de Português admite que há programas, como o de Literatura, que deviam ser revistos para se tornarem mais apelativos e também condena o fim de opções como o Latim por uma questão de procura. "O ensino também tem de se estruturar por princípios humanísticos".

Divisão entre três opções

É no curso de Ciências e Tecnologia, frequentado por mais alunos, que as diferenças de género são mais evidentes. Biologia é escolhida por 79% das raparigas e 50% dos rapazes. A diferença em Psicologia atinge quase 20 pontos percentuais (a disciplina é escolhida por 36% das raparigas e 19% dos rapazes). Eles preferem Física (44% contra 13% das raparigas) e Aplicações Informáticas (42% contra 22%). O estudo mostra que os alunos quase se dividem entre três ou quatro opções.

Nos outros cursos as diferenças não são tão relevantes. Ainda assim, elas preferem sempre em maior número Psicologia B - em Línguas e Humanidades, por exemplo, é a opção mais escolhida por 67% das raparigas e 56% dos rapazes - e eles Aplicações Informáticas (exceto em Artes, onde a opção é escolhida por 4% deles e delas). Em Humanidades, eles escolhem mais Geografia C e em Ciências Socioeconómicas, Economia C, apesar de neste curso a diferença de género ser quase residual: apenas um ponto percentual.

Tiago Brandão Rodrigues, Ministro da Educação

"A diversidade de percursos possíveis no Secundário é uma mais-valia do nosso sistema, permitindo aos jovens o contacto com diversas áreas do conhecimento, em função dos seus talentos e interesses. Este relatório permite-nos mapear essas escolhas, percursos e áreas de aprendizagem, enriquecendo o conhecimento e a discussão das competências que estamos a desenvolver nas escolas, algo fundamental também para projetar o futuro do país".