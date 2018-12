Recolha seletiva vai pôr a pagar mais quem não recicla

Ana Trocado Marques Hoje às 13:23 Facebook

Lixo diferente, dias diferentes para recolher. Já é assim para quase 150 mil habitantes dos oito municípios pertencentes à Lipor. Depois de seis anos quase parada, a recolha seletiva porta a porta deu, em 2018, um salto de gigante: arrancou em seis municípios, entre os quais o Porto, abrangendo agora mais 11 mil casas e 29 590 pessoas. Na Póvoa de Varzim, a partir de janeiro, a fatura do lixo vai baixar.

Em Lisboa, por exemplo, o sistema já dá lucro. Em todo o Grande Porto, a ideia é caminhar para o PAYT (Pay As You Throw), ou seja, que cada um pague apenas pelo lixo que não recicla.

Em 2017, apenas 21% do lixo recolhido nos oito concelhos integrados no serviço intermunicipal de gestão de resíduos da Lipor advém da separação, 11,8% da recolha multimaterial (papel, plástico e vidro que, depois de reciclados, originam novos produtos) e 8,9% de bio-resíduos (orgânicos e verdes). 79% era indiferenciado, na sua grande maioria queimado para produção energética. Neste ano, essa percentagem desceu 1% (e o porta a porta é já apontado como um dos responsáveis), mas a verdade é que muito mais poderia ser reaproveitado, se todos reciclassem. No indiferenciado, cerca de 40% são resíduos orgânicos, que a serem reaproveitados dariam origem ao composto biológico Nutrimais, produzido pela Lipor. A mudança passa pelo porta a porta.

Como funciona

Foi em 2012 que arrancou a recolha seletiva porta a porta. A Maia foi pioneira e tem o sistema implantado em toda a cidade, mas a verdade é que, no seio da Lipor, o projeto parou. Foi retomado, em 2017, numa área de Valongo. Em 2018, arrancou em força: mais seis zonas-piloto noutros tantos concelhos. Porto, Vila do Conde e a Póvoa foram, neste semestre, os três últimos a avançar. O sistema já abrange quase 150 mil habitantes (15,5% da população).

A ideia é simples: cada casa tem cinco pequenos contentores empilháveis para acomodar os vários tipos de lixo. Cada um tem um chip, que permite monitorizar os resíduos produzidos. Depois, há dias diferentes para recolha de vidro, papel, embalagens, orgânicos e indiferenciados.

Num futuro "muito próximo", o avanço será para o sistema PAYT, ou seja, cada um paga apenas pelo lixo não reciclado (indiferenciados) que produz, o único cujo tratamento é pago pelas autarquias à Lipor.

Os dados mostram que o sistema dá frutos. A Maia, com porta a porta desde 2012, recicla mais 10% do que os outros municípios. Valongo, com meio ano de projeto, fechou o ano de 2017 com uma subida de 2% e, no primeiro semestre de 2018, já registou nova subida É o segundo melhor na reciclagem. Espinho, Gondomar, Porto e Póvoa ainda ficarão abaixo dos 20%.