Reduzir listas de espera na saúde com prémios por objetivos

Projeto arranca no hospital de Santa Maria da Feira.

O primeiro Centro de Responsabilidade Integrada (CRI) do Serviço Nacional de Saúde nasce hoje no Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, em Santa Maria da Feira. É um novo modelo que promete reorganizar internamente os hospitais do SNS para responder melhor às necessidades dos doentes e diminuir as listas de espera.

