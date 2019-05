Reforço de 200 guardas florestais só na primavera de 2020

Sandra Borges Hoje às 17:28 Facebook

Os 200 novos guardas florestais que vão ser contratados para reforçar a vigilância e prevenção de incêndios estarão no terreno "a partir da próxima primavera". O anúncio foi feito pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que esteve, esta quarta-feira, em Vila Real, onde se assinalou, pela primeira vez, o Dia do Guarda Florestal.

Estes efetivos irão juntar-se aos cerca de 300 já existentes, passando o país a contar com 500 elementos, em 2020. "O concurso recentemente aberto, que teve mais de dois mil candidatos, representa um fator de esperança porque vai colocar a Guarda Florestal exatamente onde ela é mais necessária, reforçando a sua capacidade de intervenção", afirmou Eduardo Cabrita, que defende que a Guarda Florestal será "verdadeiramente renovada". O "maior reforço" de novos elementos acontecerá nos distritos de Bragança, Beja, Castelo Branco, Santarém e Portalegre.



O ministro da Administração Interna destacou o "renascimento" da Guarda Florestal, lembrando que esta "não admitia novos elementos desde 2006" e que o seu efetivo foi "reduzido a cerca de metade, na última década".



O Governo abriu, em fevereiro, o concurso para a contratação de 200 guardas florestais da GNR. O JN noticiou a 25 de março que esse concurso estava vedado, por exemplo, a portadores de VIH e mulheres grávidas.



Constavam dos impedimentos para serem candidatos as pessoas que tivessem tido perda de mais de cinco dentes, não substituídos por prótese, ou existência de menos de 20 dentes naturais (à exceção dos sisos) ou perda de dente cuja localização cause má aparência, entre outros. O texto acabou por ser retificado, em abril, para excluir impedimentos de saúde que estavam descritos nesse primeiro concurso.