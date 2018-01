ROSA RAMOS Hoje às 00:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Entre janeiro e novembro do ano passado, 400 condutores atropelaram peões e fugiram, causando cinco mortos.

Os números são do gabinete do ministro da Administração Interna, que convocou para amanhã uma reunião da Comissão Interministerial de Segurança Rodoviária. O objetivo é analisar o agravamento da sinistralidade no último ano.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui