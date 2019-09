Regresso de Capucho ao PSD chumbado por concelhia de Cascais

Nuno Miguel Ropio e Carla Soares Hoje às 23:27 Facebook

Twitter

Partilhar

O regresso de António Capucho ao PSD foi chumbado, esta quinta-feira, por unanimidade, numa reunião da concelhia de Cascais. A posição será enviada amanhã para a Direção Nacional do PSD.

O anúncio do regresso de António Capucho à militância do PSD foi anunciado, na passada segunda-feira, pelos sociais-democratas depois de o antigo vice-presidente daquele partido e ex-presidente da Câmara de Cascais ter estado envolvido num processo de expulsão por ter apoiado uma candidatura independente, em Sintra, nas autárquicas de 2013.

"António Capucho, militante histórico do PSD, vai regressar ao partido que ajudou a fundar em 1974, tendo a sua nova ficha de militante dado entrada na sede do PSD", anunciou o partido, em comunicado.

Esta quinta-feira à noite, a Comissão Política Concelhia do PSD/Cascais chumbou "por unanimidade e voto secreto" esta readmissão, confirmou ao JN o presidente da estrutura Manuel Basílio de Castro.

Questionado sobre os motivos desta decisão, invocou "várias atitudes por parte deste ex-militante", reservando outras explicações para mais tarde. Recorde-se que Capucho apoiou a candidatura independente de Marco Almeida à Câmara de Sintra em 2013, contra o candidato do partido, Pedro Pinto. Esta dispersão de votos laranjas acabou por dar a vitória a Basílio Horta, pelo PS.

Mais tarde, acabaria por declarar apoio a António Costa nas últimas eleições legislativas, em 2015, tendo no ano anterior apoiado Francisco Assis, nas europeias.

Manuel Basílio de Castro confirmou ter sido informado, na segunda-feira, pelo secretário-geral José Silvano, pelo telefone, do regresso de Capucho ao partido. O anúncio foi mal recebido pela estrutura local, que considera que, à luz dos estatutos, um militante expulso não pode ser reintegrado. O líder da concelhia admite que a moção de rejeição não é vinculativa e que Capucho pode acabar por ser readmitido através de outra estrutura local, admitindo contudo recorrer ao Conselho de Jurisdição "para fazer respeitar os estatutos".

Questionado esta noite no frente a frente com Assunção Cristas, na SIC, com a eventualidade de críticas a este regresso, o líder do PSD desvalorizou. "Demissões? Se calhar há, mas não conheço", disse. "Não confirmo mas se calhar há, acho isso uma coisa pequenina", disse Rui Rio, considerando "injusta" a forma como António Capucho foi expulso. Lembrou que, depois, o partido acabou por apoiar a candidatura de Marco Almeida, a Sintra, em 2017 e negou que este regresso seja "uma afronta" ao anterior líder Passos Coelho.

"Não estou de acordo com tudo o que fez", disse Rui Rio. Mas fez uma ressalva: "Se eu cortasse relações com todos que discordo, provavelmente não falava com ninguém". O líder do PSd deixou ainda um elogio ao ex-vice do PSD. "Capucho tem um currículo notável, é uma pessoa altamente respeitada na sociedade, as tricas internas contam muito pouco".