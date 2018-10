Reis da Bélgica em visita de Estado a Portugal na próxima semana

Hoje às 15:31 Facebook

Os reis da Bélgica, Philippe e Mathilde, iniciam, na segunda-feira, uma visita de Estado de três dias a Portugal, cumprindo um programa de encontros políticos e de iniciativas económicas e culturais em Lisboa e no Porto.

Segundo a embaixada da Bélgica em Portugal, a comitiva dos monarcas belgas - que na visitam Portugal a convite do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa - integra o vice-primeiro ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros e Europeus, Didier Reynders, e os ministros-presidentes dos governos da Flandres, região de Bruxelas-Capital, Valónia e Federação da Valónia-Bruxelas.

Completam comitiva de membros dos governos, o ministro-presidente da Comunidade Germanófona da Bélgica, Oliver Paasch, e o secretário de Estado do Comércio Exterior, Pieter De Crem.

Participa também na visita, uma delegação de mais de 170 personalidades, na maioria líderes de empresas (CEO) e representantes de organizações empresariais, académicas e culturais.

"A visita de Estado a Portugal tem por objetivo sublinhar os fortes e profundos laços de amizade existentes entre os dois países e a dinâmica que continua a sustentar esta relação bilateral. A visita permitirá contactos políticos ao mais alto nível, bem como a troca de conhecimentos, o intercâmbio cultural e a promoção de laços económicos entre Portugal e a Bélgica", adiantou, em nota, a embaixada da Bélgica.

O programa da deslocação inicia-se, na segunda-feira de manhã, com a tradicional cerimónia oficial de boas vindas no Palácio de Belém, e prossegue durante dois dias com deslocações à Câmara Municipal de Lisboa, Fundação Champalimaud, Fundação Calouste Gulbenkian e Oceanário.

No segundo dia na região de Lisboa, destaca-se a visita somente da rainha Mathilde à Associação Cultural Moinho da Juventude, no bairro da Cova da Moura, na Amadora, instituição de que é fundadora a ativista e psicóloga belga Godelieve Meersschaert, enquanto o rei visita o Impact Hub Lisbon, juntamente com empreendedores sociais belgas e portugueses.

O programa em Lisboa, termina na terça-feira, com um concerto do grupo belga "Huelgas Ensemble" organizado pelos reis em homenagem ao Presidente da República.

No Porto, Philippe e Mathilde serão recebidos nos Paços do Concelho e visitam o Palácio da Bolsa, Museu de Serralves e Universidade do Porto, onde cinco empresas 'startup' portuguesas lhes apresentarão alguns projetos.