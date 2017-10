Reis da Holanda estão em Portugal

Hoje às 08:59, atualizado às 09:02 Facebook

Os reis da Holanda, Guilherme Alexandre e Máxima, iniciam, esta terça-feira, uma visita de Estado de três dias a Portugal com um programa de encontros institucionais, contactos empresariais e visitas culturais.

A visita de Estado inicia-se com a tradicional cerimónia de boas-vindas na Praça do Império, com guarda de honra, salvas e os hinos nacionais dos dois países, seguida de um encontro com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém.

Os reis seguem depois para a Assembleia da República, onde são recebidos pelo presidente do Parlamento, Eduardo Ferro Rodrigues, e de lá para a Câmara Municipal de Lisboa, onde se encontram com o presidente da autarquia, Fernando Medina.

Segue-se um passeio pelo centro da capital, primeiro a pé, da Praça do Município à Praça do Comércio, depois de elétrico, até à Mouraria, e novamente a pé, com uma visita ao Arquivo Fotográfico Municipal, no Martim Moniz, e às residências artísticas do Largo do Intendente.

O primeiro dia termina com um jantar oferecido pelo Presidente da República no Palácio da Ajuda.

Na quarta-feira, Guilherme e Máxima visitam a Fundação Champalimaud, almoçam com empresários no Centro Cultural de Belém e visitam o Museu Nacional de Arte Antiga para inaugurar uma exposição de obras de artistas holandeses e de coleções de casas reais intitulada "Rembrandt - Elos perdidos".

Ainda na quarta-feira, são recebidos pelo primeiro-ministro, António Costa, na residência oficial.

O último dia da visita é passado em Alverca, onde os reis da Holanda visitam a indústria aeronáutica OGMA e a Escola Nacional de Bombeiros, e na vila de Sintra.

Filho da rainha Beatriz, Guilherme Alexandre acedeu ao trono dos Países Baixos em 2013, quando a mãe abdicou, tornando-se o primeiro herdeiro masculino a aceder ao trono holandês desde 1890.

Atualmente com 50 anos, Guilherme é segundo monarca mais jovem da Europa, depois de Filipe VI de Espanha, que tem 49.