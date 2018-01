Reitor da Fernando Pessoa nega ter desviado fundos

Hoje às 14:20 Facebook

O reitor da Universidade Fernando Pessoa (Porto), Salvato Trigo, enviou na segunda-feira uma mensagem por correio eletrónico aos professores, alunos e funcionários daquela instituição privada a informar que era "falso" ter desviado fundos ou cometido qualquer outro crime.

"Completamente falso que eu tenha alguma vez desviado fundos ou cometido qualquer outro crime e disso tem estado a ser feita prova documental e testemunhal no julgamento a decorrer", lê-se no email a que a Lusa teve acesso esta terça-feira.

Na segunda-feira, o JN noticiou que Salvato Trigo está a ser julgado no tribunal Judicial da Comarca do Porto por ter alegadamente desviado pelo menos três milhões de euros daquela instituição de ensino privado em benefício próprio e da sua família.

O julgamento arrancou em outubro passado e está a decorrer à porta fechada.

Na mensagem de correio eletrónico - enviada pelo Gabinete de Comunicação e Imagem da UFP para docentes, alunos e funcionários da Universidade Fernando Pessoa - Salvato Trigo lamenta que o Ministério Público (MP) tenha acreditado em denúncias de um ex-Técnico Oficial de Contas (TOC): "Infelizmente, o Ministério Público acreditou nas denúncias inteiramente falsas do ex-TOC da Fundação (Fernando Pessoa), que por ter sido demitido por mim com toda a justificação, resolveu vingar-se e pôr em causa a minha administração da Fundação que ele, aliás, como membro também do seu Conselho Fiscal, sempre aprovou com louvores exarados em livro de atas".

O reitor da Universidade Fernando Pessoa avança ainda, no mesmo documento, que o MP, "baseado nas denúncias falsas desse senhor", o acusa de "um crime de infidelidade à Fundação", atribuindo à sua gestão "prejuízos para a Fundação" e "ignorando totalmente" que foi o próprio Salvato Trigo que alegadamente construiu com o seu "trabalho" e a "risco financeiro próprio" todo o património de que a Fundação "é hoje detentora".

"Tudo isto sem nunca ter cobrado um cêntimo à Fundação pelo meu trabalho. (...) Esta é a verdade, estribada em factos e não nos fictos que estão na base da notícia de hoje (segunda-feira)", lê-se no email assinado por Salvato Trigo.

A Universidade Fernando Pessoa convocou para a tarde desta terça-feira, pelas 15 horas, uma conferência de imprensa na sede daquela instituição de ensino superior "para uma comunicação da Responsabilidade Social sobre o caso Reitor".