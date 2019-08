Renovação do Cartão de Cidadão disponível em 70 espaços no país

Hoje às 13:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O serviço de renovação do Cartão de Cidadão está disponível a partir desta sexta-feira em 70 Espaços Cidadão, espalhados por 21 municípios de norte a sul do país, destinado a pessoas com idade igual ou superior a 25 anos.

De acordo com uma nota divulgada esta sexta-feira pelo gabinete da ministra a Presidência e da Reforma Administrativa, o serviço começou em 20 de maio, na Área Metropolitana de Lisboa, estendendo-se depois ao Algarve e à Área Metropolitana do Porto e, agora, ao resto do país.

Segundo a secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, trata-se de "uma medida que vem aproximar os serviços da justiça, evitando que estes tenham de se deslocar aos grandes centros urbanos para tratar da documentação".

De acordo com a mesma nota, a medida irá ajudar também os cidadãos portugueses que residem fora de Portugal e estão no país nesta altura, sendo este um dos 12 serviços que integram o Kit Emigrante disponibilizado no portal www.eportugal.gov.pt, nos 594 Espaços Cidadão, nos 157 Gabinetes de Apoio ao Emigrante, nas Juntas de Freguesia e municípios.

O Kit Emigrante contará também com outros serviços, nomeadamente o pedido de certificado de registo criminal, a alteração de morada no Cartão de Cidadão, serviços relacionados com bens imóveis como o acesso à Caderneta e ao Registo Predial, a solicitação ou a simulação de pensões, a revalidação da Carta de Condução e o acesso à certidão permanente do registo automóvel.