Marcelo visitou a Casa dos Marcos porque Raríssimas "é para continuar"

O Presidente da República justificou a visita à Raríssimas deste domingo como um sinal de que a obra "é para continuar".

Fonte oficial de Belém revelou que Marcelo Rebelo de Sousa tinha visitado, este domingo à tarde, a Casa dos Marcos, da Raríssimas, que está a ser investigada pela Polícia Judiciária depois de a TVI ter revelado documentos que colocam em causa a gestão da instituição de solidariedade social.

"Fiz de propósito de forma discreta. A ideia era, por um lado, estar com quem lá permaneceu", explicou Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas, já no Barreiro, no mesmo distrito, dizendo ter visitado cerca de uma dezena de jovens na Casa dos Marcos e outras 20 pessoas na unidade de cuidados continuados, quase todos acompanhados pelas suas famílias.

O chefe de Estado disse ter encontrado "tudo a funcionar impecavelmente" e não ter ouvido qualquer queixa do pessoal da instituição, apenas um grande "vontade de continuar".

"Foi também para simbolicamente dizer que é uma obra para continuar, tem de se pensar nos beneficiários, nos utentes, e foi isso que simbolicamente quis dizer na véspera de Natal", justificou.