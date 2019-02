Resultados da Direita são a grande dúvida das eleições europeias

Alexandra Figueira Hoje às 10:00 Facebook

O anúncio do ministro do Planeamento, Pedro Marques, como cabeça de lista do PS às eleições europeias, este sábado, será o último passo para que o país entre em definitivo em campanha.

Na Esquerda, a dúvida é a capacidade de António Costa para esvaziar a escalada de insatisfação, agravada com a instabilidade na ADSE. Na Direita, avizinha-se o primeiro embate eleitoral de Rui Rio, sob a ameaça de Santana Lopes.

Estes dias, tanto o PS quanto o PSD trazem a Portugal os candidatos das suas famílias políticas europeias à presidência da Comissão Europeia, que será recomposta este ano. A Convenção do PS será encerrada hoje pelo holandês Frans Timmermans; e, ontem, o alemão Manfred Weber esteve no Porto ao lado de Rui Rio e do cabeça de lista do PSD, Paulo Rangel.