CTT admitem fechar mais lojas apesar dos protestos

22 estações vão fechar até ao final de março, facto mal aceite pelas populações afetadas. Ministrodo Planeamento será ouvido no Parlamento, a pedido do PCP. Federação do PS/Porto protesta contra medida

O encerramento de 22 lojas dos CTT irá acontecer até ao final de março. E, apesar da contestação que a medida está a gerar entre a população e as câmaras municipais, a empresa não pensa voltar atrás nas suas escolhas. E não fecha a porta a novos encerramentos. A redefinição da rede postal é "algo que fazemos com frequência", diz António Pedro Silva, administrador dos CTT.

