Rio confiante na vitória, Santana confiante no futuro

O candidato à liderança do PSD Rui Rio afirmou hoje que as eleições internas no partido não se tratam de uma questão "de vida ou de morte", mostrando-se "confiante" na vitória.

Ganhar não é uma questão "de vida ou de morte, um ganha, outro perde, o PSD continua, a vida continua", disse, acrescentando que certo é que, após estas eleições, o PSD "está em condições de se relançar de uma forma muito melhor da que estava há dois ou três meses".

Falando aos jornalistas na sede da distrital do PSD/Porto, onde votou cerca das 16:35, Rio sustentou que esta disputa à liderança do partido com Pedro Santana Lopes "ajudou a revitalizar o partido" e "isso é importante".

Rio garantiu ainda que, quer perca ou ganhe as eleições, o seu relacionamento com o seu adversário, Pedro Santana Lopes, não mudará, porque "o relacionamento do passado é igual ao de hoje".

"E espero que entre os apoiantes também seja a mesma coisa", disse, acrescentando: "Fizemos o que estava ao nosso alcance, justamente para não se abrirem feridas".

Rio afirmou ainda que, caso saia derrotado, o PSD poderá contar sempre consigo, "como sempre contou, [porque] as eleições são democráticas" e aceitará "qualquer resultado".

Santana apela à participação

O candidato à liderança do PSD Pedro Santana Lopes apelou hoje a uma grande participação dos militantes nas eleições internas e afirmou que o seu desejo é ganhar as próximas legislativas, se possível com maioria absoluta.

"Quero acima de tudo apelar aos militantes do PPD/PSD para que participem em massa nestas eleições, faça sol ou faça chuva, e deem ao país uma grande prova de força e um grande sinal de vitalidade", afirmou, pouco depois de exercer o seu direito de voto nas eleições diretas para a escolha do presidente do PSD, cerca das 14:40.

Questionado se está confiante nos resultados, Santana Lopes respondeu afirmativamente, mas disse que, em dia de eleições, prefere afirmar-se "confiante no futuro do partido para as grandes batalhas dos próximos dois anos".

Questionado se, se vencer, conta com o seu adversário nestas eleições, Rui Rio, Santana disse contar "com todos".

"A minha tarefa a partir de logo à noite é unir, para depois ganharmos os combates externos (...) Ficaria muito contente se hoje houver uma grande percentagem dos inscritos a votar", afirmou, reiterando o seu apelo à participação.