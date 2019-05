Rio diz que aumentar juízes é "injustiça" para outras carreiras

Nuno Miguel Ropio Hoje às 16:43 Facebook

O líder do PSD acusou o Governo de "falta de sentido de Estado" por pretender que os juízes no topo de carreia venham a ganhar mais que o primeiro-ministro e quase tanto como o presidente da República. Para Rui Rio, trata-se de "uma injustiça" para todos os outros funcionários do Estado.

Num tweet publicado na tarde desta quinta-feira, Rio assume a primeira reação oficial do partido horas após ter sido aprovada na especialidade a proposta do Governo, que vai permitir aos juízes terem salários brutos de 6630 euros mensais.

"Uma falta de sentido de Estado e uma injustiça para as demais carreiras profissionais. Um Governo fraco com os fortes e forte com os fracos", escreveu o presidente do PSD na sua conta no Twitter. "Na vida temos de ter a coragem de fazer exatamente o contrário; para nunca nos zangarmos com nós próprios", conclui.

O PSD votou contra a iniciativa do Governo, que sofreu uma alteração por proposta do CDS. Os centristas propuseram que haja um teto máximo salarial para os juízes que não ultrapasse 90% do vencimento do presidente da República. PS, CDS e PCP votaram favoravelmente o texto final. Tal como o PSD, o BE votou contra.

O PS assegurou na quarta-feira, após a votação, que a medida passa por resolver uma exigência dos magistrados judiciais com quase 30 anos. Em causa não está um problema de progressão de carreira mas um teto salarial que já vem desde 1992 - que não acompanhou tal progressão.

Já em abril, Rio tinha avisado CDS e PS, também no Twitter, que não contassem com o PSD para aprovar tal proposta.