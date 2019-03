Rio diz que Governo "pouco ou nada fez" na prevenção de fogos

Hoje às 13:20 Facebook

O presidente do PSD afirmou que a sua perceção e a das pessoas no terreno é que o Governo "pouco ou nada fez" na prevenção e combate aos incêndios, estando focado em evitar a perda de vidas humanas.

"Poderão vir a conseguir o mais importante, que é não perder vidas, mas é curto, não chega, temos de defender o nosso património", defendeu Rui Rio, questionado pelos jornalistas sobre os incêndios dos últimos dias, no final de uma audiência com o embaixador do Reino Unido em Portugal, Christopher Sainty.

O presidente do PSD começou por considerar "assustador" que, fruto da evolução do clima, se registem tantos incêndios após alguns dias de temperaturas superiores à época.

"A perceção que eu tenho, e que me dizem as pessoas que estão no terreno, é que o Governo pouco ou nada fez no sentido do combate aos incêndios propriamente ditos e na prevenção para que não existam e se estão a focar exclusivamente na defesa da vida das pessoas", apontou, considerando que o executivo não tem como principal objetivo "evitar que arda".

Segundo Rui Rio, para lá de "evitar o pior, que é a perda de vidas", esperava-se mais, salientando que a perda de património não se refere apenas a casas, mas de floresta.

"Devia-se ter, primeiro, um plano para a limpeza de matas e de segurança para que para que não ardam com a facilidade que estamos a ver e ter meios adequados e funcionais ao combate", afirmou, acrescentando que nos últimos dias voltaram a surgir notícias de que "assim não é".

O líder do PSD salientou que se essa perceção estiver correta e se mantiver nos próximos meses "é negativo".

O risco de incêndio vai manter-se elevado genericamente em todo o território do continente nos próximos dias, sendo esta quarta-feira máximo em quatro concelhos do distrito de Faro, disse à Lusa a meteorologista Maria João Frada, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Na terça-feira, o Governo assinou um despacho que determina a declaração de Situação de Alerta até domingo, com base nas previsões meteorológicas, que apontam para um "significativo agravamento do risco de incêndio florestal".

A Situação de Alerta abrange todos os distritos do continente até às 23.59 horas de domingo.

Na terça-feira, registaram-se dois incêndios de grandes proporções, que mobilizaram centenas de meios e obrigaram ao corte de uma autoestrada.