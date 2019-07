Rio e Jardim vão estar na Festa Anual do PSD/Madeira no Chão da Lagoa

Hoje às 18:16 Facebook

O presidente do PSD, Rui Rio, e o ex-líder regional Alberto João Jardim vão participar na festa anual do PSD da Madeira, que decorre nas serras do Funchal, a 28 de julho.

Esta tradicional festa dos sociais-democratas madeirenses, que tem contado ao longo dos anos com a presença de responsáveis nacionais do partido, acontece no Chão da Lagoa, no espaço da Herdade da Fundação do PSD, foi hoje oficialmente apresentada em conferência de imprensa pelo secretário-geral do PSD da Madeira, José Prada.

O dirigente social-democrata considerou que este é um encontro do "PSD, mas também de toda a Madeira e Porto Santo, numa oportunidade de celebração da autonomia", acrescentando que o partido pretende "reforçar, conjuntamente, a vontade, trabalho e convicção nas vitórias" nas eleições que tem pela frente.

As intervenções políticas vão estar a cargo do líder da JSD da região, Bruno Melim, do secretário-geral, José Prada, de presidente nacional do PSD, Rui Rio, terminando com o discurso do líder regional e presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

A Festa do Chão da Lagoa, considerada um dos maiores acontecimentos populares da região, vem marcar o início das duas campanhas eleitorais que se seguem, começando com as regionais marcadas para 22 de setembro e as legislativas agendadas para 06 de outubro.

Como é costume, o recinto será preenchido por barracas de comes e bebes representando as 54 freguesias da Madeira e as diversas estruturas do PSD da Madeira, como os Trabalhadores Sociais Democratas (TSD), JSD e Comunidades Madeirenses, além de contar com a presença de cerca de uma centena de comerciantes.

O dirigente do PSD também indicou que as ligações vão ser asseguradas por cerca de 150 autocarros em circulação, havendo uma ligação permanente entre o local e o Funchal.

A animação musical está assegurada ao longo do dia por diversos artistas regionais, tendo como cabeça de cartaz a dupla brasileira Lucas e Matheus.