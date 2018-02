Gina Pereira e Nuno Miguel Ropio Hoje às 12:25 Facebook

A lista de "unidade" encabeçada por Pedro Santana Lopes para o Conselho Nacional do PSD conseguiu 34 em 70 lugares, apurou o JN junto de fontes do PSD. Rui Rio consegue assim mais um lugar do que a lista de Passos Coelho conseguiu há dois anos em Espinho.

A expectativa sobre os resultados das votações era grande, uma vez que, apesar dos apelos à unidade, houve oito listas à votação.

Uma das listas ao Conselho Nacional, órgão máximo do partido entre Congressos, será encabeçada pelo líder da distrital de Setúbal, Bruno Vitorino, que foi decidida e preparada durante a tarde de sábado, com a colaboração de outros seis distritos e da região autónoma dos Açores, na sequência do que consideraram ser a "falta de representatividade" de algumas distritais nos órgãos do partido.

Luís Rodrigues, deputado e ex-líder da distrital de Setúbal, cumpriu a tradição de apresentar uma lista ao Conselho Nacional e conseguiu quatro lugares.

Em 2016, a lista proposta por Passos Coelho e encabeçada por Marques Guedes conseguiu 33 lugares (então também houve oito listas a votação) e em 2014 a lista encabeçada por Miguel Relvas tinha conseguido apenas 18 lugares.

Pedro Santana Lopes, que negociou com Rio vários lugares na lista à Conselho Nacional do partido, já mostrou satisfação com os resultados obtidos. Para o candidato derrotado à presidência do PSD, o número de eleitos é um dos melhores dos últimos anos. "Acho que foi bastante melhor do que eu esperava. Portanto, [estou] contente com o resultado", disse, este domingo, antes de Fernando Ruas, presidente da Mesa do Congresso, anunciar os dados finais das votações.