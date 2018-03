Rio escolhe José Silvano para secretário-geral do PSD

Nuno Miguel Ropio Hoje às 19:27 Facebook

Rui Rio escolheu para substituto de Feliciano Barreiras Duarte o deputado José Silvano. O novo Secretário-Geral do PSD entra em funções de imediato.

O nome de José Silvano, ex-presidente da Câmara de Mirandela, terá de ser ratificado pela Comissão Política Nacional do PSD, que reúne a 28 de março, e depois ainda pelo Conselho Nacional do PSD.

O anúncio foi feito esta segunda-feira, já ao final do dia, e coloca uma pedra na polémica em que Feliciano Barreiras Duarte se viu envolvido na última semana.

Natural de Vila Real, o novo secretário-geral do PSD tem 61 anos e é licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, tendo já liderado a Comissão Política Distrital do PSD de Bragança. Na Assembleia da República, integra várias comissões parlamentares e foi o coordenador do grupo de trabalho responsável pelas alterações à lei do financiamento dos partidos - que chegou a ser vetada por Marcelo Rebelo de Sousa.

Feliciano Barreiras Duarte atirou, ontem, a toalha ao chão, perante as polémicas com a sua vida académica e com subsídios parlamentares de apoio à deslocação, de que usufruiu no passado após declarar uma morada no Bombarral quando residia em Lisboa.