Crise política: Rui Rio fala às 18.30 horas no Porto

Rui Rio fará uma declaração à imprensa, pelas 18.30 horas deste domingo, no Hotel Sheraton, no Porto, sobre a ameaça de demissão do Governo, na sequência da aprovação, pelo Parlamento, do diploma que viabiliza a recuperação integral do tempo de serviço congelado dos professores.

Segundo apurou o JN, Rio vai voltar a garantir que o PSD nada aprovará no parlamento que não corresponda àquilo que sempre disse: que a recuperação integral do tempo de serviço congelado dos professores, de nove anos, quatro meses e dois dias, só poderá ser feita indexada ao estado das finanças públicas e do crescimento económico.