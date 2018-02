Rio: "O Estado não tem estado à altura das necessidades do país"

Helena Teixeira da Silva Hoje às 14:02 Facebook

Twitter

Classe média, combate à desertificação no interior, natalidade e terceira idade, foram os primeiros temas abordados por Rui Rio o seu primeiro discurso como líder eleito, este domingo, no 37º Congresso do partido. Foi o primeiro sinal de que o partido vai desencostar da direita em que esteve nos últimos anos.

Entre as críticas, Rui Rio focou-se no Sistema Nacional de Saúde (SNS, que diz ter "sofrido uma preocupante degradação nos últimos dois anos" e na Educação, que considera estar a ser um regresso ao passado. "Reverte-se, subverte-se e lança-se a instabilidade nas escolas, só porque se teima que tudo tem de mudar."

Rui Rio passou um atestado de incapacidade ao atual Governo. "É um Governo incapaz de conseguir governar tendo o futuro como prioridade nacional."

"O fraco crescimento económico que Portugal tem conseguido - e que, mesmo assim, já está a definhar - é filho da conjuntura internacional favorável e não de qualquer semente que, para o efeito, tenha sido lançada por esta solução governativa do PS."

Rio propôs um debate alargado sobre áreas como a Defesa Nacional, Segurança ou a Justiça. "Se não houver coragem de enfrentar os mais pesados problemas de Portugal, não será nunca por falta de empenho, dedicação e abertura ao diálogo por parte do PSD."