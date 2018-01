Rui Rio mantém bancada em suspenso até ao congresso

Alexandra Inácio Ontem às 21:47 Facebook

Twitter

Partilhar

A liderança da bancada do PSD vai continuar em suspenso até ao congresso de fevereiro. Esta terça-feira à noite, em entrevista à RTP, Rui Rio esclareceu que só tomará uma decisão depois de ouvir Passos Coelho e Hugo Soares. O presidente eleito do PSD promete uma liderança descentralizada e desamarrada das "teias de Lisboa".

Só depois de ouvir o ainda líder do PSD (Passos Coelho) e o líder da bancada (Hugo Soares) é que Rui Rio se pronunciará sobre o futuro do grupo parlamentar. Ou seja, só depois do congresso de 16, 17 e 18 de fevereiro, em Lisboa. Até lá, avisou, não quer confusões. Antes uma transição "sem hipocrisia".

"Sou muito institucional", frisou, para defender que até 18 de fevereiro, Passos Coelho "tem toda a liberdade e todo o direito para decidir o que quiser".

"Vamos falar. Com certeza que vamos falar. Com calma. Sem precipitações". "Temos de fazer isto tudo em unidade mas sem hipocrisia. E unidade constrói-se de parte a parte. Constrói-se da parte de quem ganhou e constrói-se da parte de quem perdeu", avisou. Hugo Soares, líder da bancada, foi eleito há seis meses e apoiou Santana Lopes para a presidência do PSD.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

"Não estou amarrado a interesse nenhum", sublinhou para prometer uma presidência descentralizada e desamarrada das teias de poder de Lisboa.

O seu primeiro objetivo é vencer as legislativas, em caso de derrota a intenção será impedir nova maioria parlamentar de Esquerda. "Entre o PSD, o CDS e o PS, acho que há traços comuns", afirmou.