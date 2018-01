Rio mantém Hugo Soares líder da bancada do PSD até ao Congresso

JN Hoje às 15:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Rui Rio decidiu que vai manter o atual líder da bancada parlamentar do PSD até que se realize o Congresso Nacional do partido.

Em comunicado, enviado esta segunda-feira às redações, o PSD informa que o recém-eleito presidente do PSD e Hugo Soares se reuniram no Porto, encontro em que Rio "transmitiu ao líder da bancada parlamentar que é da sua vontade garantir a estabilidade e a capacidade de intervenção do Grupo Parlamentar". O objetivo é, diz o PSD, conseguir "evitar qualquer foco de agitação, decorrente do período de transição de liderança".

Recorde-se que o congresso laranja está marcado para 16 de fevereiro em Lisboa.

O comunicado sublinha ainda que que "a atual direção da bancada se deve manter na plenitude das suas funções até ao próximo Congresso Nacional, remetendo-se apenas para essa altura a necessária análise política da questão."

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

"O presidente do grupo parlamentar mostrou-se concordante com estes objetivos, assumindo ser também essa a sua leitura, no quadro da presente situação política do partido", é ainda referido no comunicado.

Na quinta-feira, Rui Rio encontrou-se com o ainda presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, na sede do partido, em Lisboa, e, aos jornalistas, falou da existência de "alguma turbulência" após a sua eleição enquanto líder dos sociais-democratas, com 54.1% dos votos.

Questionado se tem sentido unidade, Rui Rio respondeu: "Alguma turbulência, mas a gente vai resolver essa pequena turbulência, não sei se a turbulência é real ou é mais na comunicação social".

O futuro da liderança parlamentar do PSD tem estado no centro do debate interno no partido desde que Rui Rio venceu as eleições, em 13 de janeiro, com os ex-líderes Marques Mendes e Manuela Ferreira Leite a defenderem que Hugo Soares, que apoiou Pedro Santana Lopes, deveria colocar o lugar à disposição.

Entre os vice-presidentes da bancada, sete dos doze deputados apoiaram Pedro Santana Lopes na disputa interna do PSD.

Em entrevista à Antena 1 no início de dezembro, questionado se as eleições internas poderiam ter implicações na direção da bancada, Hugo Soares sublinhou que o seu mandato é de dois anos e que "quem elege a liderança do grupo parlamentar são os deputados".

No entanto, na mesma entrevista, acrescentou que não há lideranças parlamentares contra "a vontade determinada do presidente do partido", sobretudo se as linhas de orientação da futura comissão política forem "completamente antagónicas" com as da direção da bancada.

Hugo Soares foi eleito em 19 de julho do ano passado, para um mandato de dois anos, com 85,4% de votos, correspondentes a 76 votos favoráveis, 12 votos brancos e um nulo, sucedendo no cargo a Luís Montenegro, que atingiu o limite de três mandatos consecutivos.

Depois do anúncio de Passos Coelho de não se recandidatar à presidência do partido, em outubro passado, Hugo Soares tem assumido o protagonismo pelo PSD nos debates quinzenais com o primeiro-ministro, António Costa.

Rui Rio foi eleito presidente do PSD com 22.728 votos, correspondentes a 54,1%, contra os 19.244 (45,85%) de Pedro Santana Lopes.