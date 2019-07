Rio não exclui sair se PSD tiver mau resultado nas legislativas

Carla Soares Hoje às 20:55 Facebook

Rui Rio, presidente do PSD, admitiu esta segunda-feira a hipótese de deixar o cargo após as legislativas, quando questionado sobre se ficará na liderança no caso de ter um mau resultado, semelhante ao das europeias. "Vai depender de muitos fatores" e "na altura se verá", respondeu, garantindo, porém, que "não é um problema" para si. Além disso, assegurou que haverá críticos internos nas listas e que não é ditador. Mas terão de ser leais.

Numa entrevista à TVI, Rio foi questionado concretamente sobre se deixaria a liderança do PSD no caso de não chegar aos 25%, garantindo que nunca ficaria num cargo "por ambição pessoal". Além disso, refutou as acusações de opositores internos, recusando críticas como "tirano" ou "ditador".

"Sim, sim", respondeu depois, quando lhe perguntaram se vai admitir críticos nas listas para as legislativas. Rui Rio defendeu ser "indiferente onde estiveram". Mas "o que não é indiferente é não haver lealdade" porque esta questão prende-se com "uma avaliação pessoal, não política", sublinhou o líder.

Rui Rio fez aquelas afirmações após ser instado sobre a demissão do seu vice-presidente Castro Almeida, que recusou comentar.

Ainda respondendo às acusações de "centralizador", o presidente social-democrata insistiu que quem o conhece sabe a diferença: "Quando tenho uma convicção sou inabalável", disse, dando o exemplo da posição que assumiu na entrevista criticando os "julgamentos populares" quando instado sobre se o eurodeputado Álvaro Amaro deveria renunciar devido ao processo de que é alvo. Além disso, garantiu ainda na entrevista que está em Lisboa "pelo menos três vezes por semana".

"Esforço" para não voltar às 40 horas

Como contraponto das posições inabaláveis, defendeu que, na questão do regresso às 40 horas semanais de trabalho, nada impôs. E o mesmo diz ter acontecido com o programa do PSD em geral. A propósito "do nível de desorganização nos hospitais incrível" e do "nível de desperdício incrível", que o levaram a defender "auditorias à gestão" dos serviços, Rui Rio foi questionado diretamente sobre o seguinte: "Pretende voltar às 40 horas?". Nesse caso, explicou ter ficado decidido, na discussão do programa, que o PSD fará "um esforço" para ter "uma solução que não passe, à cabeça, por voltar a passar das 35 para as 40 horas".

A Saúde foi a área referida por Rio quando instado sobre onde quer cortar despesa pública. Mas há "sempre margem para crescer 2% pelo menos", ressalvou. O líder do PSD defende uma "otimização dos recursos disponíveis em todos os setores, designadamente na Saúde".

Sobre a promessa de António Costa de também reduzir impostos, questiona como conseguirá fazê-lo. Ou seja, diz não ser possível fazê-lo como o PSD se quer manter uma solução governativa que envolve PCP e Bloco de Esquerda.