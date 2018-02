Rio reduz para metade vices da bancada parlamentar

Nuno Miguel Ropio Hoje às 12:31 Facebook

Rui decidiu avançar com uma mudança profunda na bancada parlamentar e impôs uma redução do número de vice-presidentes. Dos atuais 12, o futuro líder do grupo laranja no Parlamento só irá contar com seis.

É uma mudança de paradigma da bancada parlamentar social-democrata. Mesmo antes de ser conhecido o sucessor de Hugo Soares, a nova direção do partido já decidiu que o novo líder dos deputados não irá contar com os 12 vice-presidentes habituais. O JN apurou, junto de fontes ligadas a Rui Rio, que irá ocorrer um corte do grupo de apoio à presidência, passando a existir apenas seis vice-presidências.

As eleições para a bancada parlamentar serão na próxima quinta-feira, sendo Fernando Negrão o único candidato à sucessão de Hugo Soares, que apresentou a sua demissão na última quarta-feira, após o debate quinzenal com o primeiro-ministro. Seja Negrão, ou outro candidato que ainda venha a surgir até terça-feira - dia em que termina a data para apresentação de candidaturas -, a verdade é que o futuro líder terá de conceber a nova equipa já com o novo formato.

Outra mudança que o JN sabe que irá ocorrer em termos de orgânica da bancada é que deixarão de existir responsáveis setoriais, que serão substituídos por coordenadores de áreas.

Vários deputados, ouvidos pelo JN, já revelaram a sua estupefação com a decisão de Rio e temem um "desmantelamento de uma organização que funciona e bem". Um dos vice de Hugo Soares revelou, ao JN, que, em média, um vice-presidente tem à sua responsabilidade a coordenação de duas comissões parlamentares, a que se acrescenta comissões parlamentares de inquérito e as eventuais.