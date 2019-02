Rio anuncia Rangel como cabeça de lista às Europeias

Nuno Miguel Ropio Hoje às 18:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Rui Rio anunciou, esta quinta-feira, Paulo Rangel como candidato do PSD ao Parlamento Europeu. O líder social-democrata garante que o eurodeputado, que está em Bruxelas há 10 anos, "não é dispensável" nesta aposta que o partido que vencer.

Segundo Rio, a Comissão Política do PSD aprovou por unanimidade o nome de Rangel, tendo em conta o perfil traçado para o cabeça de lista às Europeias, a 26 de maio. A restante lista será conhecida até ao final do mês, tendo de ser aprovada em Conselho Nacional.

Paulo Rangel tem, destacou o líder do PSD, "inegável gosto pelos assuntos europeus, gosto em desempenhar o cargo, uma elevada bagagem cultural e uma carreira profissional como jurista e académico".

Com esta candidatura, Rangel confirma, aos 50 anos, ser a aposta nos últimos dez anos por três líderes do PSD: Manuela Ferreira Leite, em 2009, Passos Coelho, em 2014.

Rio revelou que tinha de "confessar" que, além do perfil que o PSD desejava para cabeça de lista, "dentro do próprio Partido Popular Europeu (PPE)", família ao qual pertencem os social-democrata e do qual Rangel é vice-presidente do grupo parlamentar, "pediram que o Paulo Rangel se mantivesse".

Numa declaração sem direito a perguntas, na sede nacional do PSD, em Lisboa, Rui Rio pôs a fasquia alta a Rangel: "um bom resultado para o Parlamento Europeu", ou seja, uma vitória.