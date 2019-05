Rio Rio e PSD em silêncio e o CDS a controlar danos

Alexandra Figueira Hoje às 09:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Partidos da Direita avocam ao plenário norma chumbada na comissão. Rui Rio ficou em silêncio e só este domingo reage à ameaça de demissão.

A solução do PSD e do CDS para o imbróglio criado com a ameaça de demissão do Governo poderá passar por uma nova votação em plenário da norma que condiciona a recuperação dos nove anos, quatro meses e dois dias ao crescimento económico. Assunção Cristas já assumiu que será assim. E a deputada que negociou o acordo pelo PSD também admite essa condicionante. Rui Rio, no entanto, ficou em silêncio e só hoje anuncia o que vai fazer.

O condicionamento da contagem do tempo de serviço ao crescimento do PIB, foi chumbado, na passada quinta-feira, na Comissão de Educação. PSD e CDS poderão avocar a norma de novo ao plenário e, em caso de chumbo, rejeitar a proposta, deixando BE e PCP sozinhos. A ameaça de demissão de António Costa deixaria de ter razão de ser.