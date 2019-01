Rio só responde a Montenegro no Conselho Nacional Extraordinário

Hoje às 18:09 Facebook

O presidente do PSD, Rui Rio, disse hoje em Viana do Castelo que só responderá às acusações feitas pelo antigo líder parlamentar do partido Luís Montenegro no Conselho Nacional extraordinário marcado para quinta-feira, no Porto.

No final de uma visita aos estaleiros navais da West Sea, em Viana do Castelo, e questionado sobre as acusações de Montenegro, Rio recusou-se a comentar e repetiu o que já havia afirmado hoje em Famalicão de que foi "obrigado a vir trazer as coisas do partido à praça pública", remetendo para quinta-feira a discussão sobre questões internas do partido.

"A função do presidente do partido não é trazer as questões internas para a praça pública, bem pelo contrário. Só trago quando sou obrigado a fazê-lo, foi o que tive de fazer no sábado, agora não. Vou responder tudo, dentro do conselho nacional. E m público não", afirmou.

Luís Montenegro acusou hoje o presidente Rui Rio de ter tido "medo" de convocar diretas no partido, mas disse manter a sua disponibilidade de ser candidato, se algum órgão as convocar.

"Lamento que o doutor Rui Rio não tenha tido coragem de marcar diretas no PSD. Lamento que o doutor Rui Rio tenha tido medo de ouvir a voz dos militantes", criticou Montenegro, no final de uma audiência de cerca de 35 minutos com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

A reunião do Conselho Nacional extraordinário do PSD para submeter à votação a moção de confiança do presidente Rui Rio realiza-se na quinta-feira, no Porto, às 17:00, disse hoje à Lusa o presidente deste órgão, Paulo Mota Pinto.

O artigo 68.º dos estatutos do PSD determina que "as moções de confiança são apresentadas pelas Comissões Políticas e a sua rejeição implica a demissão do órgão apresentante".

A reunião surge depois do desafio do antigo líder parlamentar do PSD Luís Montenegro ter pedido a convocação de eleições diretas antecipadas e de Rui Rio o ter rejeitado e decidido submeter a direção a um voto de confiança do Conselho Nacional.

Além da visita aos navios que a West Sea tem em construção, Rui Rio reuniu durante cerca de meia hora com a administração do grupo português que considerou "um caso de sucesso".