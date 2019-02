"Ronaldos" em missão de risco levam paz a África

Ana Correia Costa Hoje às 10:23 Facebook

Twitter

Partilhar

"Preparar para o pior e esperar o melhor". É este o espírito com que o novo grupo de militares portugueses partiu para a República Centro-Africana.

Luís Neves não é médico, como Diana Vila-Chã, mas viveu com "bastante ansiedade" o momento em que recebeu a comunicação, via rádio, de que um camarada fora baleado num combate em Bambari, para onde a 4.ª Força Nacional Destacada (FND) em missão de paz na República Centro-Africana (RCA) tinha sido projetada em outubro, a partir da capital, Bangui.

"Foi um momento de grande ansiedade, porque não sabia como ele ia chegar à nossa tenda de socorristas. Quem está a ouvir as comunicações, longe do local de ação, começa a magicar sobre o que poderá ter acontecido. O coração dispara um bocadinho", confessa o sargento-chefe do Exército, meio século de vida e militar há 30 anos, 25 dos quais nos Paraquedistas, tropa que compõe a maioria do 4.º contingente de forças portuguesas, já apelidadas de "Ronaldos".