Rui Moreira envia carta sobre contratos ao Ministério Público

Rui Moreira enviou para o Ministério Público (MP) e para a comissão eventual de inquérito às construções na escarpa da Arrábida uma carta que lhe foi dirigida pelo empresário Paulo Barros Vale.

Dá conta de "informações acerca das prometidas vendas de terrenos" que "serviriam para financiar o pagamento de indemnizações decorrentes das decisões" tomadas pelo Executivo presidido pelo seu antecessor, Rui Rio, "respeitantes ao Parque da Cidade", explica o presidente da Câmara na missiva a que o JN teve acesso.

A carta para Rui Moreira é de 14 de novembro. Um dia depois, o presidente da Câmara enviou uma missiva a Miguel Pereira Leite, presidente da Assembleia Municipal e da comissão eventual, que ontem voltou a reunir, informando que deu "conhecimento simultâneo ao Ministério Público".

"Segundo informa nesta sua missiva o cidadão Paulo Barros Vale, tais operações, visadas pelo Tribunal de Contas, nunca foram concretizadas, nem por via da consequência dos referidos contratos de compra e venda, de que nunca terão resultado escrituras, nem pela via de hastas públicas realizadas e também previstas", prossegue. Nota que as operações estavam previstas no contrato sobre o qual deliberaram o Executivo e a Assembleia Municipal, aprovando dois sucessivos acordos extrajudiciais, em 2008 e 2009. A viabilização das construções na Arrábida têm sido referenciadas como alegada moeda de troca para obter, então, acordo no Parque da Cidade.

Explicou aos partidos

"Tais operações, que visavam encerrar o contencioso com os promotores do Parque da Cidade que vieram pedir indemnizações, então calculadas em 168 milhões de euros, nunca foram concretizadas, tal como afirma o cidadão em causa", acrescenta Moreira. E sublinha que quando tomou posse, em 2013, encontrava-se encerrado o processo, considerando-se os requerentes indemnizados.

Na sua carta, Barros Vale diz ser "verdade que foram assinados pela Câmara diversos contratos promessa com entidades indicadas pelas sociedades expropriadas no processo do Parque da Cidade". Destaca depois três contratos "incumpridos pela Câmara": um terreno das Virtudes, Edifício Transparente e matadouro. Lembra que os contratos não foram avante após novas hastas públicas e termina dizendo que foi ele próprio a "explicar e justificar pessoalmente aos responsáveis dos vários partidos no Executivo as razões pelas quais as transações se goraram".

Entretanto, a Autarquia enviou à comissão de inquérito da Assembleia Municipal esclarecimentos exigidos pela CDU e pelo BE sobre a data de entrada na Câmara do parecer de 2009 de Pedro Costa Gonçalves. Transmitiu a informação de que a primeira referência ao parecer é posterior ao Pedido de Informação Prévia (da empresa Arcada) deferido pelo ex-vereador Lino Ferreira, em fevereiro de 2009, sobre as construções na Arrábida. O ex-autarca disse à comissão que o seu PIP era anterior ao acordo do Parque da Cidade.

"Não foi encontrado, em 2009, ano a que respeita o parecer jurídico, na plataforma de contratação da Câmara, qualquer procedimento de adjudicação relativo à contração do Dr. Pedro Gonçalves, a título individual ou através da sociedade de advogados Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados e nem sequer através da Universidade de Coimbra, onde lecionava", refere o Município.

Ajuste direto

"Existe, contudo, um procedimento de ajuste direto, no valor de 25 000 euros, tendo por objeto a prestação de serviços de assessoria jurídica especializada - direito do urbanismo, mas não em 2009 (...) O procedimento a que nos referimos respeita a 2010", destaca.

A Câmara nota que o parecer está "datado apenas com o ano que respeita (2009) e a primeira referência que encontramos ao mesmo data de 14 de julho de 2009 numa troca de correio eletrónico que se encontra na posse da comissão".

Rui Rio diz que não houve "acordo secreto"

Rui Rio afirmou que "não celebrou nenhum acordo secreto". Ao "Expresso", insistiu que "não celebrou nada que não pudesse ser do conhecimento público". Sobre a gestão do processo da Arrábida, defendeu que deve "ser colocada junto dos vereadores que tiveram responsabilidades no Urbanismo, já que, enquanto presidente, nunca interferia na gestão corrente dos dossiês que não estivessem" sob a sua "direta responsabilidade". O JN tentou, sem sucesso, obter uma reação de Rio às críticas de Paulo Morais, que o desafiou a esclarecer o seu envolvimento.