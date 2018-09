Rui Moreira: "Ninguém do Governo tentou falar comigo"

Hoje às 16:11, atualizado às 20:10 Facebook

Twitter

"Houve alguma coisa que mudou" e ninguém do Governo tentou falar comigo, que seja do meu conhecimento". Rui Moreira reage assim, esta segunda-feira à noite, ao recuo na deslocalização do Infarmed de Lisboa para Porto.

O presidente da autarquia sublinhou que "a cidade do Porto nunca pediu nada ao Governo" e que este volte-face "vai contra uma decisão tomada em Conselho de Ministros".

O recuo da deslocalização do Infarmed para o Porto apanhou todos de surpresa. Ao contrário do que sucedeu na véspera do anúncio da transferência do Infarmed para o Porto, em novembro, desta vez não houve telefonema do primeiro-ministro e do ministro da Saúde a avisar a Câmara do Porto e Rui Moreira. A Autarquia soube pela comunicação social que, afinal, o Governo voltava atrás com o que tinha dito. Após o choque e a tristeza iniciais, agora é a vez da indignação. Na região, ouvem-se vozes a exigir consequências e até a demissão do ministro.

Recorde-se que, no passado dia 21, o ministro da Saúde considerou que a decisão de suspender, para já, a deslocalização do Infarmed para o Porto "é coerente" com o que Governo tem afirmado e foi tomada tendo em conta a vontade dos trabalhadores da instituição.